Путин назвал причину аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Президент России Владимир Путин заявил, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало отсутствие контроля со стороны руководства. Об этом он сообщил на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, передает РИА «Новости».

По его словам, СК выяснил, что проверки на шахте также не проводились.

«Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ... проводимых при повышенной загазованности метана. Уполномоченными сотрудниками Ростехнадзора в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности проверки на шахте также не проводились, меры приостановки работ не принимались», — процитировал Путин доклад Следственного комитета.

Ранее резидент России Владимир Путин призвал ужесточить ответственность за нарушение требований безопасности в угольной отрасли. Об этом он сообщил на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

По числу жертв произошедшая трагедия стала крупнейшим ЧП на российских шахтах за последние 11 лет. По словам губернатора региона Сергея Цивилева, взрыв в «Листвяжной» был очень сильным, после него шахта была полностью повреждена. Семьи погибших на шахте «Листвяжная» получат дополнительно по 1 млн рублей.