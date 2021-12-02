Слушать новости
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В офисе Зеленского заявили об успешном предотвращении госпереворота на Украине 19:09
Шульман отказалась комментировать свое упоминание в новом альбоме Оксимирона 19:07
На Украине заявили, что Лукашенко «сжег мосты» в отношениях с Украиной 19:06
Российская биатлонистка: когда мне отогревали пальцы, я кричала 19:06
В Совфеде предложили ввести акциз на жидкость для электронных сигарет 19:02
Великобритания и Канада присоединились к санкциям против Белоруссии 19:01
Васильев раскритиковал тренера сборной России по биатлону: он даже за место не... 18:53
Газзаев о словах Карпина об уходе: нельзя впадать в истерию 18:50
Кулеба заявил, что Украине нужна помощь Запада с противоракетной защитой 18:44
Назван самый популярный автомобиль среди украинцев 18:43

Путин назвал причину аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент России Владимир Путин заявил, что причиной аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стало отсутствие контроля со стороны руководства. Об этом он сообщил на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, передает РИА «Новости».

По его словам, СК выяснил, что проверки на шахте также не проводились.

«Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ... проводимых при повышенной загазованности метана. Уполномоченными сотрудниками Ростехнадзора в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности проверки на шахте также не проводились, меры приостановки работ не принимались», — процитировал Путин доклад Следственного комитета.

Ранее резидент России Владимир Путин призвал ужесточить ответственность за нарушение требований безопасности в угольной отрасли. Об этом он сообщил на совещании о ситуации в угольной отрасли Кузбасса.

По числу жертв произошедшая трагедия стала крупнейшим ЧП на российских шахтах за последние 11 лет. По словам губернатора региона Сергея Цивилева, взрыв в «Листвяжной» был очень сильным, после него шахта была полностью повреждена. Семьи погибших на шахте «Листвяжная» получат дополнительно по 1 млн рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть