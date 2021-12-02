Лукашенко заявил о подготовке оппозицией новых протестов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция готовится к новым уличным акциям протеста. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Они к этому готовятся. Недавно я получил программу, жуткая, дикая, с моей точки зрения, явно рассчитанная на финансирование. Они понимают, что если кто-то выйдет, они выйдут для того, чтобы их профинансировали», — сказал глава республики.

По его словам, ради финансирования организатора готовы подставить протестующих «под ОМОН, под дубинки, подо что угодно».

Лукашенко добавил, что оппозиция рассчитывает вывести людей на улицы и «взорвать обстановку».

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, на которых победил Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяли против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.