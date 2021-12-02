Лавров опасается, что «накачка» Киева вооружениями приведет к конфликту в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил опасения относительно того, что оснащение Киева военной техникой приведет к противостоянию в Донбассе. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на СМИД ОБСЕ, передает РИА «Новости».

«Идет военная накачка Украины, что подогревает настрой Киева на саботаж минских договоренностей, подпитывает иллюзию силового решения конфликта», — сказал глава МИД РФ.

1 декабря официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина стягивает тяжелую технику и военнослужащих в район Донбасса. По ее словам, речь идет о 125 тыс. человек — половине всего состава украинских вооруженных сил.

Представитель МИД также добавила, что минским соглашениям противоречит законопроект офиса президента Украины Владимира Зеленского о разрешении иностранным войскам находиться на территории страны для прохождения совместных учений в 2022 году.

Комментируя слова Захаровой, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует проводить наступление в Донбассе.