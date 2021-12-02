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Аксенов заявил об отсутствии шансов у украинских диверсантов на успех в Крыму

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Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал задержание украинских диверсантов, поблагодарив сотрудников ФСБ, об этом он написал в Telegram.

«Наши спецслужбы надежно защищают Крым от существующих угроз. У террористов, диверсантов и экстремистов нет ни малейших шансов на осуществление их преступных замыслов», — отметил руководитель региона.

Аксенов напомнил, что украинские политики часто говорят о своей любви к Крыму. Но, по его мнению, вся их «забота» о происходящем в регионе проявляется в виде «террора» и «попыток» навредить местным жителям подобными «диверсиями».

«Вот такая она, бандеровская «любовь». От нее Крым и ушел в 2014 году», — сказал Аксенов.

Ранее оперативники ФСБ в трех регионах России задержали двух агентов Службы безопасности Украины, которые собирали данные о российских стратегических объектах, а также молодого человека, готовившего террористический акт.

До этого сообщалось, что в предотвращенном массовом убийстве в Казани ФСБ нашла «украинский след».

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