В КПРФ рассчитывают, что дело Рашкина закончится штрафом

Следственный комитет возбудил против депутата Валерия Рашкина уголовное дело о незаконной охоте. Секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что уголовное дело Рашкина «яйца выеденного не стоит», а сам депутат заслуживает только штраф.

«Он планировал с самого первого дня [сотрудничать со следствием], он об этом заявил впрямую, написал открытое обращение и в Следственный комитет Бастрыкину, и Генеральному прокурору Краснову, от которых десять дней не было никаких реакций. Поэтому это четвертая информационная волна под названием «Рашкин». Первая была, когда внесли, вторая была, когда обсуждали, третья волна была, когда он заболел, точнее в больницу попал, и четвертая начинается. Дело яйца выеденного не стоит и заслуживает максимум штрафа, административного нарушения. У нас принципиальная позиция, больше чем административки это дело не тянет», — рассказал он.

По словам Ющенко, в КПРФ дело Рашкина расценивают как «давление» на партию. Он подчеркнул, что в партии надеются на честное расследование этого дела.

«Рашкин неоднократно обращался, чтобы впрямую с ним проработали, и он готов был ответить на все вопросы, не привлекая такого внимания. Мы рассматриваем это не как уголовное дело на Рашкина, а давление на партию, которая показала хорошие результаты на выборах, которая поддерживает людей, и которая аккумулирует весь протест, который будоражит всю страну. Естественно, это политтехнологическое решение, кто-то режиссирует все эти информационные потоки. Мы напоминаем, что рассчитываем на абсолютно бескомпромиссное и честное расследование следственного комитета этого дела, которое все прекрасно де-факто понимают, что это просто высосано из пальца. Теперь надеемся на то, что ведомство Бастрыкина приставит к этому приставку «де-юро», — пояснил он.

Ющенко также напомнил об обращениях партии в Следственный комитет. По его словам, КПРФ обратилось к Бастрыкину с просьбой возбуждения уголовного дела против лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с его высказываниями о КПРФ.

«Мы напоминаем, что у Бастрыкина лежит обращение партии в отношении продолжающегося наката на совхоз Ленина, в котором продолжается рейдерский захват. На совхоз Звениговский в Марий Эл, на сына Левченко, которого маринуют в сизо, не проводя с ним никаких следственных действий. Напоминаю, что 16 депутатов обратились в СК с просьбой возбуждения уголовного дела на господина Жириновского, в высказываниях которого мы усмотрели разжигание социальной розни. По этим позициям мы будем дальше смотреть, насколько это будет точно так же сопровождаться в медийном пространстве», — заключил он.

Ранее руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте (ч. 2 ст. 258 УК РФ) в отношении депутата Государственной думы от партии КПРФ Валерия Рашкина.