Песков ответил на обвинения в организации Кремлем покушения на чеченца в Швеции

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на запрос шведского телеканала SVT электронным письмом, указал, что Москва не имеет никакого отношения к убийствам людей, в том числе блогера чеченского происхождения Тумсо Абдурахманова в городе Евле в Швеции.

Убийство Абдурахманова произошло в начале 2020 г.

Перед этим SVT, ссылаясь на секретный отчет шведской спецслужбы SÄPO, распространил сообщения о том, что за убийством Абдурахманова якобы стоит Кремль.

Блогер был убит в собственном доме в Швеции. Убийство было похоже на обычное бытовое нападение. Неизвестные убили безоружного уроженца Чечни молотком.

Ранее суд в Швеции вынес приговор двум россиянам по делу о нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова.

По информации СМИ, их признали виновными в покушении на убийство. Мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы, а женщина — к 8 годам.

В марте 2020 года сообщалось, что в Швеции задержали 29-летнего мужчину и 30-летнюю женщину по подозрению в нападении на блогера.