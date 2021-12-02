Премьер Японии Кисида назвал проблему мирного договора с Россией борьбой со временем

Премьер-министр Японии Фумио Кисида считает проблему мирного договора с Россией борьбой со временем. На состоявшейся 1 декабря встрече с мэром города Немуро префектуры Хоккайдо и другими руководителями муниципалитетов в том регионе он отметил, что эту проблему не стоит передавать следующим поколениям. Об пишет ТАСС со ссылкой на сайт канцелярии главы правительства.

Кисида отметил, что к его сожалению, вопрос о северных территориях (так в Японии называют российские южные Курильские острова ) с Россией до сих пор не решен. Премьер напомнил, что мирный договор не подписан между государствами.

По его мнению, эта проблема представляет собой «борьбу со временем». «Я хотел бы усердно работать , держа в голове мысль, что мы не должны думать о том, чтобы откладывать [решение] следующим поколениям», — заключил новый премьер Японии.

В октябре сообщалось, что в японском МИД заявили о продолжении диалога между Кисидой и президентом РФ Владимиром Путиным по мирному договору.

«В ходе телефонного разговора лидеров Японии и России в отношении переговоров о заключении мирного договора была подтверждена договоренность уверенно продолжать переговоры. И мы будем продолжать переговоры», — заявил японский министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.