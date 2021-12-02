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Блинкен пригрозил России санкциями, которые никогда не применялись ранее

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Clemens Bilan/Global Look Press

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в случае агрессии Москвы против Киева Соединенные Штаты задействуют такие действенные санкции, от применения которых они воздерживались ранее. Об этом представитель Белого дома заявил после встречи глав МИД стран НАТО в Риге. Об этом пишет Reuters.

«Если Россия пойдет по пути конфронтации в отношениях с Украиной, мы ясно дали понять, что ответим решительно, включая ряд экономических мер с высоким уровнем воздействия, от которых мы воздерживались в прошлом», — заявил Блинкен.

США призывают Кремль отвести свои войска от украинской границы. При этом Блинкен указал, что в Белом доме не знают, принял ли президент Владимир Путин решение о вторжении.

Госсекретарь США заключил: «Мы знаем, что он создает потенциал для того, чтобы сделать это в короткие сроки, если он решит».

Также пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон в контексте текущей ситуации вокруг Украины готов принять меры экономического и другого характера в отношении России в ответ на шаги с ее стороны, которые американская сторона посчитает агрессивными.

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