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В офисе генсека ОНН оценили заявление Лукашенко о принадлежности Крыма

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Заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что организация определяет свои подходы к Крыму на основе голосования стран по соответствующим резолюциям в Генеральной Ассамблее ООН. Об этом сообщает ТАСС.

«Позиция ООН относительно Крыма определяется соответствующими резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН. Решение о том, хотят ли они поменять свою позицию в последующих резолюциях, остается за странами, представленными на Генеральной Ассамблее», — заявил Хак.

Таким образом он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Крым после референдума в 2014 году де-юре стал российским.

При этом Хак не ответил на уточняющий вопрос о том, предусмотрена ли в рамках ООН процедура признания изменения принадлежности той или иной территории.

Ранее Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума. Также он заявил, что намерен посетить Крым с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы республики, это будет означать признание Крыма российской территорией.

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