Матвиенко пошутила об отсутствии беженцев в России

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко во время «правительственного часа» в ведомстве поделилась с присутствующими шуткой об отсутствии беженцев в России, которую увидела в интернете. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно имеющейся информации, на заседании присутствовал глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров, в том числе на встрече обсуждалась агрессивная риторика Запада в отношении Москвы.

«…почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година – потому что русские сразу бегут в военкомат», — рассказала Матвиенко.

Она призвала партнеров России учитывать это обстоятельство.

Ранее Матвиенко подчеркнула, что заявления о «нападении» на Украину ложны. Она добавила. Что для подобных высказываний нет никаких оснований, а у России нет никаких намерений такого рода в отношении украинской стороны.