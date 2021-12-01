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В Кремле ответили на вопрос о совместной поездке Путина и Лукашенко в Крым

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга ответил на вопрос о поездке белорусского лидера Александра Лукашенко в Крым.

По словам Пескова, сейчас «не лучшее время» для подобных поездок. Это связано с климатическими аномалиями.

«У меня нет сомнений что два президента договорятся и съездят в Крым», — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что какой-то конкретный город для этой поездки в настоящее время не рассматривается, а также подчеркнул важность заявления Лукашенко, отметившего, что Крым де-юре является территорией России.

Ранее Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума. Также он заявил, что намерен посетить Крым с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы республики, это будет означать признание Крыма российской территорией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого полуостров стал частью России. Западные страны не признали итоги голосования. Белоруссия также до сих пор официально не признавала Крым российским. Кроме того, Лукашенко ни разу с момента референдума не был на полуострове, хотя Россия давно приглашает его посетить этот регион.

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