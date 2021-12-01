Зеленский решил внести в Раду закон о множественном гражданстве для украинцев

Украинский президент Владимир Зеленский проинформировал о решении представить на рассмотрение парламента законопроект о двойном гражданстве для тех, кто относится к украинской диаспоре. Об этом он сказал во время послания Верховной раде, передает РИА «Новости».

По его словам, вопрос о множественном гражданстве имеет большую значимость для украинцев, проживающих в Канаде и США.

«Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов», — заявил Зеленский.

Как позднее уточнил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, действие этого законопроекта не будет касаться тех, у кого есть гражданство России.

Ранее сообщалось, что петиция радикала Сергея Стерненко о запрете въезда в Украину граждан России набрала необходимые 25 тыс. голосов и будет представлена на рассмотрение Зеленскому. Вопрос о возможном визовом режиме с Россией Украина поднимает с 2014 года.