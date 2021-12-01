Ряд сотрудников посольства США обязали покинуть Россию до 31 января

Сотрудники американского посольства, которые находятся в Москве более трех лет, должны покинуть Россию до 31 января 2022 года. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что это не выбор Москвы, и «подобную игру» ей навязали американские партнеры.

«Мы долго и упорно пытались их вразумить и все-таки направить на какое-то конструктивное решение вопроса, но они сделали свой выбор», — добавила Захарова.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон де-факто выдворяет 55 российских дипломатов. По его словам, Госдеп «четко обозначил», что в случае отказа покинуть Соединенные Штаты их лишат иммунитета и других дипломатических привилегий.

Комментируя ситуацию, представитель госдепартамента Джалина Портер указала, что речь не идет о мерах наказания. Она пояснила, что предстоящий в 2022 году отъезд дипломатов из Вашингтона нельзя рассматривать как их высылку либо карательную меру. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».