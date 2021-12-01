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В офисе Зеленского рассказали о контактах с Россией

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Офис Президента Украины

Россия и Украина обсуждают взаимодействие двух стран на уровне офисов президентов, об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, сообщает ТАСС.

«Диалог между Россией и Украиной есть и будет», — подчеркнул представитель главы государства.

Зеленский ранее сообщил, что Киев передал России через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана список на обмен удерживаемых лиц, но ответ пока не поступил.

Аналогичный список из 450 человек Зеленский ранее передал команде президента США Джо Байдена, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону.

Украинский президент заявлял, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в любом формате. Также он отметил, что надеется на встречу «нормандской четверки» в составе Германии, России, Украины и Франции.

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