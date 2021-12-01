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США и НАТО договорились поддерживать Украину в борьбе с «российской агрессией»

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Clemens Bilan/Global Look Press

Глава американского государственного департамента Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились на встрече альянса в Риге об оказании поддержки Украине, которой угрожает «российская агрессия». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу НАТО

«Госсекретарь и генеральных секретарь... обсудили важность продолжения консультаций и единства альянса по различным вопросам, включая поддержку Украины против российской агрессии, подготовку новой стратегической концепции НАТО, контроля над вооружениями и региональной безопасности», — говорится в пресс-релизе.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс после встречи с Блинкеном заявил, что НАТО и Евросоюз должны дать России «четкий сигнал», в какой момент «угроза» территориальной целостности и суверенитету Украины вызовет ответ со стороны альянса и Брюсселя.

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