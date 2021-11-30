В НАТО призвали Россию «прекратить эскалацию» на границе с Украиной

Главы МИД стран НАТО заявили о том, что Россия должна «прекратить эскалацию» на границе с Украиной. Об этом по итогам совещания в Риге сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, его слова приводит РИА «Новости».

«Мы обсудили ситуацию у восточных границ Украины, намерения России непредсказуемы <…> Мы призываем Россию проявить прозрачность и прекратить эскалацию», — сказал он.

Ранее Столтеберг подчеркнул, что НАТО обещает России «политические и экономические последствия» в случае агрессии против Украины.

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в свою очередь заявил, что около границы с Украиной не проводятся какие-либо внеплановые учения ВС России. Он также подчеркнул, что украинские власти ранее отрицали информацию из иностранных изданий о ситуации на границе, но поменяли свое мнение. В частности, Патрушев упомянул секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.