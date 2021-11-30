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Глава Севастополя заявил, что в городе ждут Лукашенко

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что президента Белоруссии Александра Лукашенко ждут в городе, передает РИА «Новости».

По его словам, с белорусским лидером совершат прогулки и выйдут в море.

«Всегда ждем Александра Григорьевича и с удовольствием покажем памятные исторические места, расскажем о реализации новых масштабных проектов, прогуляемся по новым паркам и виноградникам, выйдем в море из Балаклавы или от Графской пристани», — сказал Развожаев.

Ранее Лукашенко заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума.

Также он сообщил, что намерен посетить Крым с президентом России Владимиром Путиным. По словам лидера республики, это будет означать признание Крыма российской территорией.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что правительство региона будет радо организовать прием Лукашенко на полуострове.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по результатам которого полуостров стал частью России. Западные страны не признали итоги голосования. Белоруссия также до сих пор официально не признавала Крым российским. Кроме того, Лукашенко ни разу с момента референдума не был на полуострове, хотя Россия давно приглашает его посетить этот регион.

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