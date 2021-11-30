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Депутат Соболев назвал кибервойска роскошью для России

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Global Look Press via ZUMA Press

Кибервойска, может, и нужны России, но это было бы роскошью, сказал «Газете.Ru» член комитета по обороне Госдумы Виктор Соболев.

По его мнению, российской стороне не составит труда в случае явной угрозы войны или крупного вооруженного конфликта вывести из строя все системы противника.

«Более того, у нас есть и другие системы для подавления — военные системы, которые могут просто лишить наших противников их системы управления, навигации. Поэтому кибервойска — это излишняя роскошь, но, может быть, они и нужны», — сказал парламентарий.

Он уточнил, что если кибервойска и нужны, то для блокировки кибератак и ответа на эти вызовы. «Пусть это будет сотня-другая одаренных людей, которые бы занимались блокированием атак на наши системы. Но вкладывать серьезные большие деньги в это, я думаю, не стоит», — заключил депутат.

Ранее в российском МИД заявили, что НАТО целенаправленно испытывает Россию на прочность.

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