Депутат Соболев назвал кибервойска роскошью для России

Кибервойска, может, и нужны России, но это было бы роскошью, сказал «Газете.Ru» член комитета по обороне Госдумы Виктор Соболев.



По его мнению, российской стороне не составит труда в случае явной угрозы войны или крупного вооруженного конфликта вывести из строя все системы противника.



«Более того, у нас есть и другие системы для подавления — военные системы, которые могут просто лишить наших противников их системы управления, навигации. Поэтому кибервойска — это излишняя роскошь, но, может быть, они и нужны», — сказал парламентарий.



Он уточнил, что если кибервойска и нужны, то для блокировки кибератак и ответа на эти вызовы. «Пусть это будет сотня-другая одаренных людей, которые бы занимались блокированием атак на наши системы. Но вкладывать серьезные большие деньги в это, я думаю, не стоит», — заключил депутат.



Ранее в российском МИД заявили, что НАТО целенаправленно испытывает Россию на прочность.