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Лукашенко назвал причины миграционного кризиса на польско-белорусской границе

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что причинами кризиса с мигрантами на границе стали отказ Евросоюза (ЕС) строить лагеря для беженцев и санкции, сообщает РИА «Новости».

«Лагеря должны были они (ЕС — ред.) построить, и они начали строить, а потом прекратили. А я перестал их оттуда забирать», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко напомнил, что у Белоруссии и ЕС было соглашение о реадмиссии, согласно которому, если мигранты попали в ЕС через белорусскую территорию, то Минск их забирал обратно и размещал в Белоруссии в лагерях для беженцев. По его словам, Евросоюз первым разорвал этот договор, а сейчас не хочет обсуждать этот вопрос. После чего начали вводиться санкции в отношении Белоруссии, отметил он.

«Тебе на шею набросили петлю, зажимают, и говорят: защищай меня. Я честно им заявил об этом в самом начале: ребята, вы пошли на обострение отношений. Вы (ЕС — прим. ред.) начали удушение Белоруссии», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что Минск не будет политизировать проблемы беженцев, а также не будет насильно выдворять людей с белорусской территории и препятствовать их прорыву на Запад. Он добавил, что всего в Белоруссии сейчас находятся около 2-3 тыс. мигрантов.

Миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев на фоне обострения отношений с Западом. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

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Проблемы с мигрантами
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