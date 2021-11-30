Путин ответил на вопрос о переизбрании президентом России

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» ответил на вопрос о своем возможном переизбрании на пост главы государства в 2024 году. Фрагмент выступления президента публикует РИА «Новости».

«Что касается моих планов, то здесь знаете, в чем фокус? Фокус в том, что в соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет, я сам для себя еще не решил», — заявил глава государства.

При этом Путин отказался считать свое переизбрание «целью для России», однако отметил, что само наличие у него права вновь избираться стабилизирует ситуацию в стране.

Кроме того, Путин одобрил решение американского коллеги Джо Байдена, ранее объявившего о своем намерении участвовать в выборах президента США в 2024 году.

Закон, дающий главе государства право вновь баллотироваться на президентских выборах, был подписан Путиным в апреле 2021 года.