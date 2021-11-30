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Лавров предостерег Украину от «пути Саакашвили»

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Irakli Gedenidze/Reuters

Украине следует аккуратнее проводить внешнюю политику, чтобы не повторить путь бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА «Новости».

«Выражу надежду, что даже нынешний киевский режим все-таки не пойдет по пути Михаила Саакашвили образца августа 2008 года», — отметил министр.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что НАТО и Европейский союз должны дать России «четкий сигнал», в какой момент «угроза» территориальной целостности и суверенитету Украины вызовет ответ со стороны альянса и Брюсселя.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что страна хочет быть посредником в разрешении кризиса между Украиной и Россией. В Киеве предложение Эрдогана одобрили, российская сторона отнеслась к нему более прохладно.

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