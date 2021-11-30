Лавров: Запад не первый год провоцирует Украину на антироссийские действия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что государства Запада уже давно, не первый год, провоцируют Украину и другие страны на антироссийские действия. Соответствующее заявление российский дипломат сделал в ходе пресс-конференции с бразильским коллегой Карлосом Алберто Франко Франсой, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что втягивание России и других стран-членов бывшего СССР в НАТО — «ярчайший тому пример», поскольку Запад прекрасно знает об отношении Москвы к этим государствам.

«И мы просто не имеем права исключать вероятность того, что киевский режим сорвется на военную авантюру. Все это создает прямую угрозу безопасности РФ», — сказал Лавров.

Министр напомнил, что об этом 18 ноября на расширенной коллегии МИД говорил президент России Владимир Путин. Тогда российский лидер подчеркнул, что Москве не нужны конфликты, однако если Запад не способен удержать Украину, но, напротив, будет ее подталкивать к провокациям, тогда РФ примет все необходимые меры по обеспечению надежной безопасности своих границ.

Ранее Лавров на совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде заявил, что Россия не будет закрывать глаза на грубейшие провокации со стороны НАТО и Евросоюза, в том числе в «подыгрывании милитаристам на Украине».