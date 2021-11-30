Прокуратура США запросит 4 года тюрьмы для жены мексиканского наркобарона

Прокуратура США запросит у суда четыре года тюрьмы для жены мексиканского наркобарона Хоакина «Эль Чапо» Гусмана, сообщает агентство Reuters.

32-летняя Эмма Коронель Аиспуро признала себя виновной по трем пунктам обвинения, в том числе в сговоре с целью распространения наркотиков, в сговоре с целью отмывания денег, а также в участии в финансовых сделках с наркокартелем «Синалоа».

Жену наркобарона задержали в феврале этого года в международном аэропорту Вашингтон Даллес.

В июле 2019 года американский суд вынес решение в отношении «Эль Чапо», который был приговорен к пожизненному заключению.

Наркокартель «Синалоа» является крупнейшим преступным объединением Мексики, который контролирует до 60% наркотрафика в Соединенные Штаты.