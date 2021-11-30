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Захарова оценила заявление Лондона об «ошибочных» действиях России на Украине и Балканах

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РИА «Новости»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление МИД Великобритании о том, что любая попытка РФ «подорвать стабильность» в странах-партнерах королевства будет стратегической ошибкой Москвы.

«Мы не посягаем на стратегические ошибки — это историческая прерогатива Британии», — написала российский дипломат в своем официальном Telegram-канале.

Ранее глава министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что действия России по якобы подрыву стабильности на Украине и в странах Западных Балкан, которые являются стратегическими партнерами Великобритании, являются ошибкой.

«Любые действия России, направленные на подрыв свободы и демократии в странах, являющихся нашими партнерами, были бы стратегической ошибкой», — сказала глава британского МИД.

Она также добавила, что с этой целью Великобритания будет стоять на стороне своих демократических партнеров, в том числе Украины, «противостоя российской злонамеренной деятельности».

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