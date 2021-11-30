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В ФРГ заявили, что двери для переговоров по Украине открыты для России

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Markus Schreiber/AP

Двери для переговоров по деэскалации на Украине, как заявил врио главы МИД Германии Хайко Маас, всегда остаются открытыми для России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Как на нашей встрече министров иностранных дел стран НАТО сегодня в Риге, так и на предстоящем Совете министров ОБСЕ в Стокгольме, ситуация на Украине и вокруг нее будет самой важной темой наших переговоров и дискуссий в свете последних событий», — подчеркнул Маас.

По его словам, военные действия РФ на границе с Украины вызывают «серьезную озабоченность».

«Растущее количество нарушений режима прекращения огня на востоке Украины и создание препятствий для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине не способствуют разрядке в ситуации, а совсем наоборот», — сказал врио немецкого Министерства иностранных дел.

Маас сказал, что стороны переговоров хотят направить сигнал российскому правительству, что «НАТО поддерживает Украину и суверенитет не подлежит обсуждению».

«России придется заплатить высокую цену за любую форму агрессии», — уточнил он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг пригрозил России «последствиями» в случае агрессии против Украины.

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