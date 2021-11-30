Жители Донбасса получили партбилеты «Единой России»

100 жителей Донбасса с российским гражданством вступили в партию «Единая Россия» и получили соответствующие удостоверения, рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

«Сегодня проходит знаковое мероприятие, которое позволяет говорить о глубинной интеграции Донбасса. Сегодня по поручению генсекретаря партии «Единая Россия» первые 100 жителей Донбасса, граждане РФ получили партийные билеты «Единой России», — приводит слова Водолацкого РИА «Новости».

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что 500 тыс. жителей ДНР получили российские паспорта за последние «год-два».

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил в августе, что РФ не нарушает международное право, когда выдает паспорта жителям ДНР и ЛНР. По его словам, за последнее время стали чаще появляться версии, что паспортизация самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик идет вразрез с международным правом.

В 2019 году президент России Владимир Путин подписал Указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке». Документ позволил жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получить российское гражданство.