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Захарова прокомментировала планы США по расширению военной инфраструктуры в Австралии

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Министерства обороны США о планах расширить военную инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана. Оценку этим намерениям дипломат дала в своем Telegram-канале.

Захарова пошутила, что все эти действия «Белого дома», наверное проводятся «в рамках «зеленной экономики».
«
Экологическая повестка в действии, так сказать. В неё особенно хорошо верится после информации о планах... по запуску атомных субмарин и увеличении наступательных вооружений... у берегов Австралии», — считает представитель российского МИДа.

Ранее сообщалось, что власти Австралии в течение 1-1,5 лет прояснят ряд аспектов касательно строительства атомных подводных лодок в рамках договора AUKUS. Отмечается, что создание Австралией собственной ядерной инфраструктуры в рамках данного союза не планируется. AUKUS — трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США. Сообщение о создании опубликовано 15 сентября 2021 года. По мнению наблюдателей, пакт направлен на противодействие влиянию Китая в спорной акватории Южно-Китайского моря.

Ранее Захарова заявляла о том, что страны НАТО являлись источником агрессии с начала новейшей истории. Она отметила, что в НАТО нет какой-либо прозрачности, поскольку страны альянсы «порой понятия не имеют» о военных планах своих коллег. В частности, представитель МИД РФ привела в пример создание союза США, Великобритании и Австралии, который «стал сюрпризом» для НАТО.

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