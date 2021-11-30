В СБУ прокомментировали дело о подготовке госпереворота

Руководитель департамента кибербезопасности Службы безопасности страны Илья Витюк заявил, что говорить о конкретных подозреваемых или о задержаниях в деле о подготовке государственного переворота на Украине пока рано. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV.

«Я, к сожалению, ограничен тайной следствия, и потому не могу дать полную информацию касательно того, каким образом и от кого была получена информация (о готовящемся госперевороте)… На сегодняшний день рано говорить о каких-либо подозрениях или задержаниях. В ближайшее время общество будет проинформировано надлежащим образом», — рассказал Витюк.

Он отметил, что дело о попытке захвата власти – «один из примеров попыток Российской Федерации» дестабилизировать общественно-политическую ситуацию на Украине.

Ранее стало известно, что СБУ расследует дело по захвату власти в стране гражданами Украины и России.

Также украинский президент Владимир Зеленский уволил главу департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Руснака.