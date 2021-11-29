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Вучич: США пытаются вытеснить Россию с газового рынка

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Global Look Press

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что США пытаются вытеснить Россию с газового рынка политическими методами. Об этом он сказал в эфире телеканала Pink.

«У России есть проблема, о которой они не будут говорить, их пытаются политически вытеснить, чтобы у них не было газа в Европе. 70 млрд куб. м газа не хватает Европе, 55 млрд должно идти через «Северный поток — 2». Они (европейцы) не пускают «Северный поток — 2 » из-за давления Америки», — сказал Вучич.

По его словам, Сербия сэкономила около €1 млрд благодаря цене на газ, установленной на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с Вучичем заявил, что Москва и Белград договорятся о новых поставках газа. Позднее президент Сербии Александр Вучич рассказал, что Россия продлила на шесть месяцев Сербии цену на газ в $270 за 1 тыс. кубометров.

По словам президента Сербии, он также обсудил с Путиным долгосрочное соглашение по поставке газа, которое пока не подписано. Он добавил, что не имеет права обсуждать элементы договора, но после завершения шестимесячной стоимости на газ в $270 Сербия получит «исключительную цену на газ».

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