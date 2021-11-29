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В Киргизии потребовали отмены результатов выборов

Ряд политических партий Киргизской Республики не признал итоги выборов в парламент

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Табылды Кадырбеков/РИА «Новости»

Несколько политических партий Киргизии требуют отменить итоги выборов в парламент страны и провести расследование массовых нарушений в ходе предвыборной кампании. Об этом пишет «Интерфакс».

Среди несогласных:«Улуттар Биримдиги» (Единство наций), «Народно-Демократическая партия Кыргызстана» (НДПК), «Ар-Намыс» (Честь), «Содружество» и «Молодое поколение Кыргызстана» (МПК), которые входят в коалицию «Честь и порядок». Представителей партии беспокоит, что к окончанию голосования «неожиданно или специально» произошел сбой работы центрального сервера ЦИК.

«Требуем отмены результатов выборов», — говорится в их заявлении.

Политики также уверены, что изменение числа голосов свидетельствует о наличии состава должностного предумышленного преступления.

Политические партии обратились к президенту Садыру Жапарову и призвали его обратить на поручить генеральному прокурору провести тщательное расследование массовых нарушений во время предвыборной кампании.

Ранее из-за сбоя при подсчете голосов сократилось число победивших партий.

Выборы в седьмой созыв парламента Киргизии проходят по смешанной системе. Борьба за 54 мандата развернута по партийным спискам, еще на 36 мест в парламенте претендуют кандидаты по одномандатным округам. По партийным спискам на выборах состязаются 21 партия, которые должны преодолеть 5-процентный барьер.

По результатам обработки первых бюллетеней в фавориты вышли 10 партий, среди которых три провластные партии «Ата-Журт Кыргызстан» («Отечество Кыргызстан») с 26,45%, «Ишеним» («Вера») с 21,36%, и «Ынтымак» («Гармония») с 20,6%. 5-процентный барьер также преодолели три оппозиционные партии — «Альянс» с 13,83%, «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») — 10,8% и «Ата-Мекен» («Отечество») — 6,15%.
Как отметила миссия МПА СНГ, серьезных нарушений в ходе голосования выявлено не было, выборы прошли согласно национальному законодательству страны.

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