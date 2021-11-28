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В Кремле опасаются, что Киев готовится к силовому решению вопроса Донбасса

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обвинения в агрессии, звучащие в адрес России, могут быть попыткой скрыть подготовку к силовому решению вопроса в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы опасаемся, мы уже говорили, что это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку [Украины] по силовому решению проблемы Донбасса. Это было бы полным безумием», — подчеркнул Песков.

Он также подчеркнул, что истерика, которую нагнетают в англосаксонских и украинских СМИ, а также президент Украины Владимир Зеленский, беспочвенна.

Песков отметил беспочвенность и неверность утверждений о том, что Россия планирует на кого-то наступать.

При этом пресс-секретарь президента России не стал комментировать слова Зеленского о том, что Киев через турецкого лидера Тайипа Эрдогана передал РФ на обмен список удерживаемых лиц.

Ранее Зеленский заявил о том, что Киев передал России через президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана список на обмен удерживаемых лиц, ответ пока не поступил.

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