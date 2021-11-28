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ЕС выделит Литве, Латвии и Польше сотни миллионов евро на охрану границ

Евросоюз увеличит выплаты на охрану границ Литвы, Латвии и Польши до 200 млн евро

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Kacper Pempel/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что принято решение утроить средства, выделяемые ЕС Литве, Латвии и Польше для охраны границ, до 200 миллионов евро. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Литва уже получила 37 миллионов евро в качестве экстренной поддержки. Однако, как я объявляла ранее на этой неделе, мы утраиваем выделяемые ЕС на охрану границ средства для Литвы, Польши и Латвии до 200 миллионов евро в этом и следующем году», — заявила фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что действия ЕС по введению санкции против отдельных лиц и определенных институтов координируют с Великобританией, Соединенными Штатами и Канадой.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Риге заявил о том, что миграционный кризис на границе с Белоруссией может стать прелюдией к «чему-то гораздо худшему».

По его словам, пограничная охрана Польши сообщает о том, что белорусские силы все еще перевозят мигрантов к границе. Моравецкий также указал на увеличение российского воинского контингента рядом с границей Украины, а также Белоруссии.

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