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В Чехии назначен новый глава правительства

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Roman Vondrous/Reuters

Президент Чехии Милош Земан назначил премьер-министром председателя праволиберальной Гражданской демократической партии (ГДП) Петра Фиалу, передает «Чешское телевидение».

Из-за того, что глава государства заразился коронавирусом и находится на карантине, на церемонии присяги Земана и Фиалу разделяла прозрачная стена.

Мероприятие проходило в загородной резиденции президента.

После церемонии Земан обсудил с Фиалой дальнейшие действия по формированию нового правительства страны. Глава государства сообщил, что он до 13 декабря проведет встречи со всеми кандидатами на посты министров, после этого будет сформирован кабмин.

В Чехии 8-9 октября состоялись парламентские выборы, в результате которых победу одержала коалиция либеральных сил «Вместе», включающая Гражданскую демократическую партию (ГДП), движение ТОР 09 и Христианско-демократическое движение. На втором месте оказалось ныне правящее центристское движение ANO премьера Андрея Бабиша.

11 ноября правительство Чехии во главе с Андреем Бабишем ушло в отставку.

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