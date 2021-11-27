Постпред России в Вене призвал AUKUS «свернуть» проект по атомным подлодкам

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва обеспокоена инициативами партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания и США), и призвал «свернуть» реализацию проекта по атомным подводным лодкам с учетом мнения международного сообщества. Его выступление на сессии Совета управляющих МАГАТЭ опубликовано на сайте МИД РФ.

Ульянов подчеркнул, что формирование AUKUS несет в себе значительные риски для международной безопасности и «плохо стыкуется» с обязательствами участников партнерства в сфере ядерного нераспространения. Он сообщил, что Москва обеспокоена тем, что вокруг проекта альянса сохраняются «информационный вакуум и полное отсутствие транспарентности».

«Рассчитываем, что в конечном счете здравый смысл возобладает, и по окончании 18 месяцев, которые участники AUKUS сами себе отвели на дополнительную проработку, они придут к выводу о необходимости свернуть реализацию проекта по атомным подводным лодкам», — заявил Ульянов.

Постпред добавил, что важно, чтобы гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси регулярно информировал Совет управляющих о том, как разворачивается взаимодействие Агентства с «тройкой», так как государства-члены имеют право получать полную картину происходящего.

В середине сентября Австралия заключила сделку с Великобританией и США в области обороны и безопасности в рамках нового партнерства AUKUS о производстве 12 ударных лодок класса Barracuda и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал этот ход Австралии «ударом в спину».