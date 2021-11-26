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На Бориса Джонсона подали в суд из-за неэффективности

Британские экоактивисты подали в суд на Бориса Джонсона из-за климатической угрозы

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Jon Super/AP

Трое жителей Великобритании подали в суд на премьер-министра страны Бориса Джонсона. По их словам, он нарушил обязательства по принятию «эффективных мер для преодоления климатического кризиса», сообщает The Guardian.

По информации издания, британские экоактивисты Адетола Онамаде, Джерри Амоквандо и Марина Трикс, при поддержке благотворительной организации Plan B Earth подали коллективный иск в Высокий суд Лондона, в котором говорится, что государство нарушает их права в соответствии с Законом о правах человека на жизнь и семейное благополучие. Они утверждают, что Джонсон игнорирует экологическую катастрофу на планете, а также дискриминирует молодое поколение всей страны и, в частности, Лондона, которое в будущем ощутит на себе основные последствия климатических изменений.

При этом адвокат Бориса Джонсона Ричард Хани отметил, что суд не должен принимать к рассмотрению этот иск.

«Закон о правах человека не придает юридической силы положениям Парижского соглашения, поэтому суд не имеет полномочий рассматривать, нарушает ли его Великобритания», — подчеркнул адвокат.

Ранее Джонсон заявил, что Cop26 (конференция Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата 2021 года) должна стать «поворотным моментом для человечества» всего за 40 дней, добавив, что человечеству пора «повзрослеть». Джонсон также призвал мировых лидеров взять на себя ответственность за решение экологических проблем. Он также указал, что избежать критики будущих поколений за загрязнение планеты вряд ли удастся.

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