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Алиев заявил о готовности перевернуть «страницу противостояния» с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам трехсторонних переговоров в Сочи с премьером Армении Николом Пашиняном и российским президентом Владимиром Путиным заявил, что Баку стремится наладить отношения с Ереваном, сообщает РИА «Новости».

«Я неоднократно говорил, что мы в Азербайджане настроены на то, чтобы перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией, начать этап нормальных взаимодействий», — сказал Алиев.

Он также отметил, что решения, принятые по итогам трехсторонних переговоров, будут способствовать более безопасной и предсказуемой ситуации на Южном Кавказе. Кроме того, по словам Алиева, Баку видит конструктивный настрой с армянской стороны.

«Мы видим настрой на создание предпосылок для того, чтобы ситуация в регионе была более предсказуемой», — отметил азербайджанский лидер.

26 ноября в Сочи прошли переговоры президентов России и Азербайджана с премьер-министром Армении — стороны обсуждали дальнейшее урегулирование конфликта между Ереваном и Баку. Участники встречи договорились о создании комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы при содействии России, а также о разблокировке транспортных коридоров в регионе. Помимо этого, стороны условились предпринимать шаги по повышению уровня безопасности и стабильности на границе Азербайджана и Армении.

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