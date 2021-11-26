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Хинштейн прокомментировал банкет главы кузбасского Прикопьевска во время траура

Хинштейн: партийная ответственность главы Прокопьевска будет решаться на следующей неделе

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором заявил, что вопрос партийной ответственности в отношении участвовавших в банкете во время траура в Кузбассе будет решаться на следующей неделе.

«С учетом того, что Цивилев возглавляет региональное отделение «Единой России», рассчитывать на снисхождение — явно не приходится», — добавил политик.

Ранее врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил о том, что мэр местного города Прокопьевск Вячеслав Старченко был уволен после того, как устроил несвоевременный банкет по случаю своего назначения на пост.

25 ноября на шахте «Листвяжной» Беловского района Кемеровской области произошло ЧП, в результате которого погибли более 50 человек. Один спасатель, которого считали погибшим, остался жив, впоследствии его госпитализировали с отравлением метаном и переохлаждением. По числу жертв трагедия стала крупнейшим ЧП на российских шахтах за последние 11 лет.

Директор шахты, его первый заместитель и начальник участка были задержаны в рамках уголовного дела о гибели рабочих. Впоследствии им были выдвинуты обвинения.

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