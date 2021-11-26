Генсек НАТО заявил, что применение силы против Украины «будет иметь цену»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что применение Россией силы против Украины «будет иметь последствия». Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, передает РИА «Новости».

Он добавил, что призывает Россию в ситуации с Украиной «снизить напряженность и действовать прозрачно».

Ранее Столтенберг заявил, что принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются. Трансляция его выступления в Брюсселе велась в Twitter альянса.

Он подчеркнул, что Украина является «партнером НАТО», а не членом альянса и пятая статья Вашингтонского договора о коллективной обороне на Украину не распространяется. При этом он отметил, что НАТО и ее страны - члены оказывают ей значительную политическую и военную поддержку.

В ходе выступления Столтенберг также заявил, что США рассмотрят «продолжающееся наращивание» российских сил у границ Украины. Он подчеркнул, что Россия «должна продемонстрировать прозрачность, снизить напряженность и деэскалацию», а НАТО, в свою очередь, сохранят «сильную защиту и сдерживание, оставаясь открытыми для диалога».