Столтенберг заявил о нераспространении на Украину принципов коллективной обороны НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что принципы коллективной обороны НАТО на Украину не распространяются. Трансляция его выступления в Брюсселе велась в Twitter альянса.

Он подчеркнул, что Украина является «партнером НАТО», а не членом альянса и пятая статья Вашингтонского договора о коллективной обороне на Украину не распространяется. При этом он отметил, что НАТО и ее страны - члены оказывают ей значительную политическую и военную поддержку.

В ходе выступления Столтенберг также заявил, что США рассмотрят «продолжающееся наращивание» российских сил у границ Украины. Он подчеркнул, что Россия «должна продемонстрировать прозрачность, снизить напряженность и деэскалацию», а НАТО, в свою очередь, сохранят «сильную защиту и сдерживание, оставаясь открытыми для диалога».

Ранее Столтенберг заявил, что альянс укрепил отношения с Украиной, но эта страна не подпадает под действие пятой статьи устава организации, предусматривающей коллективную оборону. Он отмечал, что для членства в НАТО «надо отвечать стандартам» и у других членов блока нет консенсуса по вопросу вступления Украины в альянс.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью американскому CNN, что президент США Джо Байден полностью поддержал стремление Украины войти в НАТО. Чтобы войти в альянс, по словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, от украинских властей требуется провести реформы, которые поспособствуют установлению верховенства закона, модернизации оборонного сектора и наращиванию экономического роста.