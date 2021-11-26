Вынужденно приземлившийся в Москве глава МИД Швейцарии не сможет продолжить полет

В МИД Швейцарии заявили, что глава министерства Иньяцио Кассис, самолет которого приземлился в Москве, не будет продолжать запланированную поездку в Китай и вернется на родину. Об этом сообщает РИА «Новости».

В МИД добавили, что технические неполадки на самолете не представляли угрозы для находившихся на борту.

Ранее сообщалось, что самолет с главой Федерального департамента иностранных дел (МИД) Швейцарии Иньяцио Кассисом, направлявшийся в Китай, переправлен в Москву из-за технических неполадок. Об этом говорится в Twitter швейцарского МИД.

Отмечается, что в Москве проверят, возможно ли дальше продолжить запланированный маршрут.

Визит Кассиса в Китай был запланирован для встречи с китайским коллегой Ван И. Стороны намеревались обсудить развитие двусторонних отношений на фоне пандемии коронавируса, текущие международные события и права человека.

До этого сообщалось, что самолет Superjet-100, выполняющий рейс «Челябинск — Норильск», вернулся в аэропорт Челябинска из-за технических проблем. На борту во время инцидента находились 90 пассажиров.