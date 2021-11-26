Израильский премьер заявил об угрозе чрезвычайного положения

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что ситуация с развитием нового штамма коронавируса поставила страну на грань чрезвычайного положения. Его слова приводит агентство Reuters.

«В настоящее время мы находимся на грани чрезвычайного положения», - сказал Беннет. «Наш главный принцип - действовать быстро, решительно и прямо сейчас».

По словам политика, несколько случаев заражения новым штаммом уже зарегистрированы в Израиле.

Ранее сообщалось, что в южноафриканской Ботсване, ЮАР и Гонконге выявили десять случаев заражения новым штаммом COVID-19 под названием B.1.1.529, который может оказаться более патогенным, чем остальные варианты коронавируса. В связи с этим Всемирная организация здравоохранения объявила срочное совещание.

Генетик из Университетского колледжа в Лондоне Франсуа Баллу отметил, что новый штамм, вероятно, будет уклоняться от антител лучше «дельты». Всплеск мутаций позволяет предположить, что он мог возникнуть у человека с ослабленным иммунитетом, например, у больного ВИЧ или СПИД.