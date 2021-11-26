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Зеленский заявил, что вероятность войны с Россией существует

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zelenskiy_official/Instagram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вероятность полномасштабной войны с Россией существует. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции.

«Я считаю, что такая вероятность может быть каждый день, но считаю, что сегодня идет запугивание. Сразу хочу сказать, с некоторых площадок, СМИ действительно идет большое запугивание, что завтра будет война», — сказал украинский лидер.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило: разведка США считает, что Россия якобы может готовить вторжение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений — со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.

До этого газета The New York Times (NYT) утверждала, что Соединенные Штаты убеждают союзников в Европе подготовить меры по сдерживанию России от «нападения» на Украину.

При этом The Wall Street Journal сообщил, что США не смогли убедить ряд стран Европы в том, что Россия якобы планирует напасть на Украину.

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