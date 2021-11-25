Лукашенко: США хотят развязать войну с помощью Украины и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Соединенные Штаты с помощью Польши, Украины, стран Балтии и миграционного кризиса на границе республики, хотят развязать войну. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Уже и цель их просматривается, они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что Штаты «любят чужими руками воевать» и пытаются в очередной раз создать «заварушку», наблюдая в стороне за тем, как участники конфликта убивают друг друга, а экономика опускается.

По мнению Лукашенко, с помощью миграционного кризиса США планирует приблизится к Москве.

Ранее Берлин отверг предложение Белоруссии принять в Германию 2 тыс. беженцев, которые находятся на белорусской границе.

«Идея создания гуманитарного коридора в Германию для 2 тыс. мигрантов не является решением, приемлемым для Германии или ЕС», — приводит агентство слова представителя правительства Германии.