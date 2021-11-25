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Песков заявил, что глава ЦРУ не говорил о «гаванском синдроме» в ходе переговоров в Москве

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс во время визита в Москву не обсуждал с политическими собеседниками так называемый «гаванский синдром».

«Эта тема ни коим образом не поднималась с политическими собеседниками Бернса и главой государства (президентом РФ Владимиром Путиным — прим.). Что касается бесед Бернса с коллегами в спецслужбах, сказать не могу, это не публичная информация. Можно только отвергнуть все намеки и заявления о причастности российской стороны к этим случаям. Мы никакого отношения к этому не имеем», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс во время визита в Москву в ноябре предупредил о последствиях для РФ, если российские спецслужбы окажутся ответственными за «гаванский синдром» у американских дипломатов.

В минувшем мае газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что более 130 дипломатических сотрудников США за рубежом получили повреждения мозга из-за «акустических атак». В 2016 году дипломаты, сотрудники ЦРУ и военные, работающие на Кубе и в КНР, стали жаловаться на головокружение, шумы в голове, тошноту и проблемы со зрением.

Москва неоднократно опровергала любую причастность к недомоганию американских дипломатов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Госдепартамент США из года в год бездоказательно «штамповал новости» о заговоре, якобы связанном с выявлением у американских дипломатов «гаванского синдрома».

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