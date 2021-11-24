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Три члена «ядерной сделки» решили вернуться к переговорам с Ираном

Три государства «ядерной сделки» хотят вернуться к переговорам с Ираном по СВПД

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Vahid Salemi/AP

Великобритания, Франция и Германия возвращаются к переговорам в Вене по ядерной программе Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление дипведомств трех стран.

«Как члены Е3 мы вернемся в Вену, чтобы вести переговоры в духе доброй воли и продолжить работу с того места, на котором дискуссии остановились в июне, — говорится в заявлении.

Следующий раунд переговоров назначен на 29 ноября. Лондон, Париж и Берлин уверены в возможности создать условия для соблюдения всех условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и повторному присоединению США к сделке.

«Мы убеждены в том, что в интересах всех сторон сделать это быстро. Ирану следует воспользоваться возможностью заключить сделку сейчас», — подчеркивается в заявлении.

При этом страны выразили обеспокоенность тем, что «в течение более двух лет Иран продолжал систематическую ядерную эскалацию». По их утверждениям, сейчас у страны есть достаточный объем ядерных материалов, чтобы после дополнительного обогащения его хватило на производство более одного ядерного заряда.

«Накопление урана, обогащенного до уровня 20% и 60%, еще больше сокращает время, которое может понадобиться Ирану, чтобы совершить прорыв и получить первое ядерное оружие», — отмечается в совместном заявлении.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Россия поддерживает возвращение к СВПД в том же виде, в котором она была одобрена Советом Безопасности ООН в 2015 году. Он подчеркивал при этом, что в этом вопросе «надо добиваться возвращения» к полному уважению и соблюдению» договоренностей.

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