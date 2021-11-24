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Клинтон предупредила, что Россия может дестабилизировать доллар криптовалютой

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Экс-госсекретарь и кандидат в президенты на выборах 2016 года Хилари Клинтон заявила, что Россия и Китай при помощи манипуляций в сфере технологий могут дестабилизировать доллар как резервную валюту. Об этом сообщает Mediaite.

«Представьте себе сочетание социальных сетей, алгоритмов, управляющих социальными сетями, с накоплением еще больших сумм денег за счет контроля определенных цепочек криптовалюты. Мы смотрим не только на государства, такие как Китай или Россия, или на другие государства, манипулирующие технологиями всех видов в своих интересах. Мы смотрим на негосударственных субъектов, которые либо совместно с государствами, либо сами по себе, дестабилизируют страны, доллар как резервную валюту», — заявила Клинтон.

Экс-госсекретарь также отметила, что сейчас США «определенно нужны» новые правила для века ИТ, потому что существующие структуры «не подходят для того, с чем мы сталкиваемся».

Ранее заместитель советника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер заявил, что Россия пообещала Соединенным Штатам принять меры на основании переданной ей информации о киберпреступности, что является «тестом» для диалога. По ее словам, российские власти способны решить проблему хакерских атак с подконтрольной им территории, включая кибервымогательства.

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