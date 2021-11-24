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Путин рассказал, что испытал назальную вакцину в виде порошка

Путин сообщил, что сделал назальную вакцину от коронавируса

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин рассказал, что в рамках ревакцинации привился и назальной вакциной от коронавируса.

Он пояснил, что сначала ревакцинировался «Спутником Лайт», так как его уровень антител за 6 месяцев упал, а на следующий день сделал назальную вакцину.

«Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день — вторую часть процедуры, а именно порошок назальной формы», — сказал Путин.

Президент России рассказал, что никаких неприятных ощущений не было.

«Пятнадцать минут я потом посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было. Просто ничего», — поделился Путин.

Ранее Путин в ходе встречи с замдиректора Центра им. Гамалеи Денисом Логуновым заявил о готовности принять участие в испытании назальной вакцины от коронавируса.

Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что привитый от COVID-19 дополнительно назальной вакциной не будет переносчиком вируса.

В октябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала журналистам об успешном опыте использования назальной вакцины от коронавируса в виде спрея.

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