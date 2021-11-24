В Госдепе заявили, что готовы ответить на вредную деятельность России по Украине

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс указал, что военная деятельность России вблизи украинских границ беспокоит США. Об этом сообщает РИА Новости.

Нед Прайс считает, что с самого начала работы администрации президента Джо Байдена, России был продемонстрирован ряд инструментов, чтобы противостоять «вредной деятельности» Москвы.

«И мы не будем колебаться, используя эти инструменты по мере надобности и в будущем», — добавил представитель Госпеда.

Вашингтон ведет постоянный диалог с Киевом, отметил Прайс, о его «оборонных потребностей», но сейчас Госдеп не может поделиться новостями в этой области.

Представитель Госпепа также рассказал, что Штаты в ближайшие дни проведут консультации с союзниками, в том числе, вероятно, с НАТО, по России и Украине. По его словам, это нужно для того, «чтобы ясно дать понять нашу обеспокоенность и сравнить позиции».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается ни на кого нападать и не вынашивает «агрессивных планов». Так официальный представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами прокомментировал информацию западной прессы о том, что Россия якобы планирует военное вторжение на Украину.

В Службе внешней разведки России назвали информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину «абсолютно ложной». Западная пресса все чаще пишет о якобы существующих у России планах вторжения на территорию Украины.

Очередная публикация на эту тему появилась в Bloomberg. Как сообщили агентству его источники, информация о таких намерениях Москвы есть у американской разведки. Вторгнуться на украинскую территорию Россия, согласно публикации, планирует в начале 2022 года с трех направлений: со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.