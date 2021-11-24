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В Госдепе заявили, что готовы ответить на вредную деятельность России по Украине

Нед Прайс: чтобы противостоять вредной деятельности России, мы не будем колебаться

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J. Scott Applewhite/AP

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс указал, что военная деятельность России вблизи украинских границ беспокоит США. Об этом сообщает РИА Новости.

Нед Прайс считает, что с самого начала работы администрации президента Джо Байдена, России был продемонстрирован ряд инструментов, чтобы противостоять «вредной деятельности» Москвы.

«И мы не будем колебаться, используя эти инструменты по мере надобности и в будущем», — добавил представитель Госпеда.

Вашингтон ведет постоянный диалог с Киевом, отметил Прайс, о его «оборонных потребностей», но сейчас Госдеп не может поделиться новостями в этой области.

Представитель Госпепа также рассказал, что Штаты в ближайшие дни проведут консультации с союзниками, в том числе, вероятно, с НАТО, по России и Украине. По его словам, это нужно для того, «чтобы ясно дать понять нашу обеспокоенность и сравнить позиции».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается ни на кого нападать и не вынашивает «агрессивных планов». Так официальный представитель Кремля в ходе брифинга с журналистами прокомментировал информацию западной прессы о том, что Россия якобы планирует военное вторжение на Украину.

В Службе внешней разведки России назвали информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину «абсолютно ложной». Западная пресса все чаще пишет о якобы существующих у России планах вторжения на территорию Украины.

Очередная публикация на эту тему появилась в Bloomberg. Как сообщили агентству его источники, информация о таких намерениях Москвы есть у американской разведки. Вторгнуться на украинскую территорию Россия, согласно публикации, планирует в начале 2022 года с трех направлений: со стороны Крыма, на материке и через Белоруссию.

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