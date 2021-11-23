Еврокомиссия выделит 3,5 млн евро на возвращение мигрантов из Белоруссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит до €3,5 млн на возвращение мигрантов из Белоруссии в родные страны. Об этом она сообщила на пленарной сессии в Страсбурге, передает РИА «Новости».

«Мы выделим до €3,5 млн в качестве поддержки для добровольных возвращений из Белоруссии», — сказала она.

Ранее фон дер Ляйен предложила создать «черный» список транспортных компаний, которые доставляют мигрантов к границе Евросоюза. Об этом она сообщила на пленарной сессии в Страсбурге.

По ее словам, существуют специальные турагентства, которые делают для мигрантов необходимый пакет документов, в том числе визы, а также доставляют людей прямо до границы.

До этого группа из 50 мигрантов из Ирака и Сирии в ночь на вторник, 23 ноября, совершила попытку прорыва польской границы, сообщила в Twitter Пограничная стража Польши. Кроме того, польские пограничники собираются выдворить из страны 66 беженцев, которые сумели прорваться в Польшу через границу с Белоруссией.

Всего за ночь на границе Польши и Белоруссии, по данным Пограничной стражи, было совершено 174 попытки незаконного пересечения. А в полиции Подлясского воеводства заявили о задержании шести водителей, которые помогали мигрантам уехать вглубь территории Европейского союза.