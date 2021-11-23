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В Италии требуют выгнать сенатора за пророссийский твит

Правящая партия Италии потребовала отправить в отставку сенатора за пророссийский твит

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vitopetrocelli64/Instagram

Представители правящей коалиции Италии от Демократической партии (ДП) потребовали отправить в отставку главу комиссии по иностранным делам верхней палаты парламента, сенатора Вито Петрочелли за твит, который они сочли пророссийским, сообщает газета la Repubblica.

Поводом для призыва отправить Петрочелли в отставку стал его пост в Twitter, в котором он критически прокомментировал статью в газете la Repubblica о «гибридной войне России против Запада».

В своем твите Петрочелли задался вопросом, имеет ли право главный редактор издания вносить разлад в отношения России и Италии.

После этого депутат Европарламента Пина Пичьерино и ответственная за иностранные дела в ДП Лиа Куартапелле потребовали комментарий от министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо — коллегу Петрочелли по партии «Движение 5 звезд».

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Марио Драги обсудили кризис на границах Белоруссии.

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